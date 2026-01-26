Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"
di: Redazione - del 2026-01-26
Commenti
Riceviamo e pubblichiamo la nota alla redazione di un nostro lettore su una questione che si trascina ormai da tempo e che riguarda una via del centro storico di Castelvetrano.
"Situazione ormai stagna da anni. Si tratta dell'immobile in via Pietro Colletta intersezione con via Cagini dove le transenne poste a riparo del vetusto edificio ed i lavori in corso nella strada mettono a rischio le vetture nelle manovre. Il comune ha l'obbligo di provvedere sulla viabilità e sulla messa in sicurezza a tutela dei propri cittadini".