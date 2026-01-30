  • A3 Conad
Castelvetrano, D'Angelo e Culoma nominati nel Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. "M.A.Infranca e San Giacomo"

di: Redazione - del 2026-01-30

Immagine articolo: Castelvetrano, D'Angelo e Culoma nominati nel Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. "M.A.Infranca e San Giacomo"

Nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. "M.A.Infranca e San Giacomo" su designazione del Sindaco di Castelvetrano Avv. Giovanni Lentini. Faranno parte del Consiglio di Amministrazione il Dott. Commercialista Piero D'Angelo ed il Dott. Marco Culoma. Altro componente scelto erede della famiglia Infranca, il Dott. Antonino Amodei. 

    • La struttura è stata ristrutturata grazie a dei fondi finanziati dalla Regione Siciliana nell’ambito del PO FESR 2014–2020, di circa 543 mila euro, a cui si è aggiunto un cofinanziamento comunale di circa 60 mila euro. I lavori sono terminati nel 2021 e collaudati. Adesso si attende conoscere i tempi per la riapertura. 

