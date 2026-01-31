  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Fognatura Triscina, On. Ciminnisi: “Opera indispensabile, non si può ignorare la fragilità delle coste”

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-31

Commenti
Immagine articolo: Fognatura Triscina, On. Ciminnisi: “Opera indispensabile, non si può ignorare la fragilità delle coste”

Dopo il ciclone Harry, tiene banco la discussione sui lavori per la realizzazione delle rete fognaria di Triscina alcuni dei quali interesseranno la spiaggia. A tal proposito la nota della deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi. «La rete fognaria di Triscina di Selinunte è un’opera indispensabile e attesa da decenni. Proprio per questo avevo ritenuto necessario, già mesi fa, chiedere la massima attenzione sulle modalità di realizzazione». Lo afferma la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi, richiamando l’interrogazione parlamentare alla quale non è mai stata data risposta, depositata nel maggio scorso, benprima degli eventi estremi degli ultimi giorni che hanno colpito le coste siciliane.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • «Nessuno mette in discussione la necessità dell’opera – chiarisce Ciminnisi – ma il come e il dove viene realizzata, soprattutto in un’area costiera fragile e già segnata da criticità ambientali». I lavori, avviati nel 2024, interessano infatti zone particolarmente delicate. Le mareggiate e i danni provocati dal ciclone Harry hanno poi confermato quanto già evidente: le infrastrutture e i sottoservizi nei comuni costieri sono tra i più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici. «È esattamente il motivo per cui avevo presentato l’interrogazione – sottolinea la deputata – chiedendo trasparenza sui tempi, vigilanza sui lavori e il rigoroso rispetto delle prescrizioni ambientali».

    «Continuare a progettare come se il territorio fosse stabile è un errore – conclude Ciminnisi –. La sicurezza delle persone, la tutela dell’ambiente e la durata delle opere devono guidare ogni scelta. Oggi più che mai serve ripensare la programmazione dei servizi a rete nelle aree costiere».

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    20 Gennaio - Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

    I più letti

    Castelvetrano, tenta la fuga a bordo di una motoape in controsenso, 34enne bloccato dalla Polizia

    Triscina, Italia Nostra: "Dopo gli eventi accaduti evitare la posa della fognatura sulla spiaggia"

    Castelvetrano, Lentini sull'emergenza idrica: "Situazione che ci porteremo a lungo"

    Castelvetrano, rubate due auto utilizzate dal personale del distretto sanitario. Indagano i Carabinieri

    Castelvetrano, Lentini nomina Segretario particolare e Capo di Gabinetto del Sindaco