Folgore, oggi la prova verità contro il CUS. Mistero sui nuovi acquisti annunciati ma non convocati

di: Redazione - del 2026-02-01

La Folgore di Scalise oggi a Monreale si gioca gran parte del suo futuro di questa stagione avendo la grande opportunità di poter, in caso di vittoria, superare il CUS Palermo e per la prima volta essere dentro un posto per i playout. La vittoria di domenica scorsa in casa contro il Bagheria 90011 era stata accolta con entusiasmo e la dirigenza si era prodigata per rafforzare l'organico con gli annunci del centrocampista Kanoute e dell'attaccante Akach.

    • Dalle convocazioni diramate dalla società nella giornata di ieri, sulla pagina ufficiale di Facebook, non sono presenti i due nuovi innesti e manca all'appello anche Alima che bene aveva fatto contro il Bagheria. Da indiscrezioni raccolte pare che tutti e tre abbiano lasciato dopo pochi giorni la squadra. Una situazione che lascia sorpresi e che giunge dopo una vittoria che ha portato entusiasmo e voglia di potercela fare.

    La stagione della Folgore ha vissuto fin qui simili momenti ma alla vigilia di una gara così importante ci si attendeva qualcosa di diverso. Oggi, a Monreale, con il CUS Palermo l'imperativo è fare bene. Le risposte a quello che accade invece attorno alla Folgore ci sarà tempo per parlarne. 

