Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"
di: Redazione - del 2026-01-28
Per settimane, molti residenti di Triscina, hanno denunciato i disagi vissuti sulla strada provinciale 81 che collega la frazione di Triscina con Castelvetrano ed in tanti chiedevano l'installazione di impianti semoforici di cantiere. Da più parti venne riferito che non potevano essere installati. Adesso però la situazione sembra essere cambiata.
"Installati i semafori di cantiere per la messa in opera della rete fognaria, dopo il semaforo di Triscina direzione Castelvetrano - ci segnala il nostro lettore Filippo Infranca - migliorata la percorribilità della provinciale. E allora ci chiediamo non si potevano mettere prima?