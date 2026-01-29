  • A3 Conad
Castelvetrano, Lentini nomina Segretario particolare e Capo di Gabinetto del Sindaco

di: Redazione - del 2026-01-29

Immagine articolo: Castelvetrano, Lentini nomina Segretario particolare e Capo di Gabinetto del Sindaco

Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, con determinazioni del 28 gennaio 2026, ha nominato due nuove figure dipendenti organicamente e funzionalmente solo dal Sindaco: Capo di Gabinetto l’Ing. Giuseppe Taddeo e Segretario Particolare la Sig.ra Di Maio Gesualda.

    • L'Ing. Taddeo si occuperà dello svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo in ausilio all’attività del Sindaco e funzionali all’attuazione del programma elettorale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico e fino alla scadenza del proprio mandato, fatta salva l’eventuale revoca.

    La Sig.ra Di Maio Gesualda, quale Segretario Particolare del Sindaco a cui è affidata la cura dei rapporti personali del Sindaco con soggetti pubblici e privati nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, in particolare la cura dell'agenda e della corrispondenza del Sindaco, nonché la gestione degli inviti e delle iniziative di natura istituzionale. 

    Entrambi gli incarichi sono stati conferiti a titolo esclusivamente gratuito e per la durata del mandato elettorale.

