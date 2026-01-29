  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, al via i lavori di manutenzione straordinaria del primo piano di Palazzo Pignatelli

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-01-29

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, al via i lavori di manutenzione straordinaria del primo piano di Palazzo Pignatelli

Come anticipato in una recente intervista rilasciata dal Sindaco Lentini ai nostri microfoni, saranno avviati a breve, in via definitiva sotto condizione risolutiva, i lavori di manutenzione straordinaria di una porzione del corridoio e del servizio igienico ubicati al primo piano di palazzo Pignatelli sede del Comune di Castelvetrano. Da anni, la parte interessata ai lavori è in condizioni degradate. Ad aggiudicarsi i lavori la ditta castelvetranese Margiotta. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    20 Gennaio - Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

    I più letti

    Castelvetrano, tenta la fuga a bordo di una motoape in controsenso, 34enne bloccato dalla Polizia

    Maltempo, allerta gialla domani nella Sicilia Occidentale diramata dalla Protezione Civile

    Triscina, Italia Nostra: "Dopo gli eventi accaduti evitare la posa della fognatura sulla spiaggia"

    Castelvetrano, Lentini sull'emergenza idrica: "Situazione che ci porteremo a lungo"

    Castelvetrano, auto contro palo dell’illuminazione, 48enne trasportato in Ospedale