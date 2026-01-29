Castelvetrano, al via i lavori di manutenzione straordinaria del primo piano di Palazzo Pignatelli

di: Redazione - del 2026-01-29

Come anticipato in una recente intervista rilasciata dal Sindaco Lentini ai nostri microfoni, saranno avviati a breve, in via definitiva sotto condizione risolutiva, i lavori di manutenzione straordinaria di una porzione del corridoio e del servizio igienico ubicati al primo piano di palazzo Pignatelli sede del Comune di Castelvetrano. Da anni, la parte interessata ai lavori è in condizioni degradate. Ad aggiudicarsi i lavori la ditta castelvetranese Margiotta.