  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Folgore, confermato il punto di penalizzazione per il lodo Di Martino. Respinto reclamo proposto dalla società

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-01-29

Commenti
Immagine articolo: Folgore, confermato il punto di penalizzazione per il lodo Di Martino. Respinto reclamo proposto dalla società

La Corte Federale d’Appello della FIGC, Prima Sezione composta dal Presidente Mario Luigi Torsello e dai componenti Antonio Maria Marzocco e Davide Ponte ha respinto il reclamo proposto dalla società ASD Folgore Calcio Castelvetrano, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale che aveva irrogato l'ammenda di 600 euro, un punto di penalizzazione, da scontarsi nella S.S. 2025/2026 e l’inibizione per mesi sei a carico del Presidente Barraco Margherita Mariella.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il reclamo è stato respinto perchè non risulterebbe comunicato alla Procura Federale e per normativa Federale non sarebbe consentita una nuova produzione documentale.

    Stante alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, riferite dalla controparte in difesa del calciatore Di Martino, il debito nei confronti del tesserato non risulterebbe ancora stato estinto. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    20 Gennaio - Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

    I più letti

    Castelvetrano, tenta la fuga a bordo di una motoape in controsenso, 34enne bloccato dalla Polizia

    Maltempo, allerta gialla domani nella Sicilia Occidentale diramata dalla Protezione Civile

    Triscina, Italia Nostra: "Dopo gli eventi accaduti evitare la posa della fognatura sulla spiaggia"

    Castelvetrano, Lentini sull'emergenza idrica: "Situazione che ci porteremo a lungo"

    Castelvetrano, auto contro palo dell’illuminazione, 48enne trasportato in Ospedale