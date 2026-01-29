Folgore, confermato il punto di penalizzazione per il lodo Di Martino. Respinto reclamo proposto dalla società

di: Redazione - del 2026-01-29

La Corte Federale d’Appello della FIGC, Prima Sezione composta dal Presidente Mario Luigi Torsello e dai componenti Antonio Maria Marzocco e Davide Ponte ha respinto il reclamo proposto dalla società ASD Folgore Calcio Castelvetrano, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale che aveva irrogato l'ammenda di 600 euro, un punto di penalizzazione, da scontarsi nella S.S. 2025/2026 e l’inibizione per mesi sei a carico del Presidente Barraco Margherita Mariella.

Il reclamo è stato respinto perchè non risulterebbe comunicato alla Procura Federale e per normativa Federale non sarebbe consentita una nuova produzione documentale.

Stante alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, riferite dalla controparte in difesa del calciatore Di Martino, il debito nei confronti del tesserato non risulterebbe ancora stato estinto.