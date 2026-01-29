Castelvetrano: al via le dirette streaming delle sedute consiliari
di: Comunicato Stampa - del 2026-01-29
A partire dalla seduta del Consiglio Comunale di Castelvetrano convocata per venerdi 30 gennaio 2026 alle ore 18:00, sarà attivo
il servizio di trasmissione in diretta streaming dei lavori d'aula. L'iniziativa nasce dalla ferma volontà d i consentire a ogni cittadino di seguire in tempo reale il dibattito politico e i processi decisionali che riguardano la nostra comunità.
Per assistere alla seduta di domani e a quelle successive, i cittadini potranno avvalersi di due canali di
accesso:
- Piattaforma YouTube: Cercando il canale ufficiale "Consiglio Comunale Castelvetrano".
- Sito Istituzionale dell'Ente: Collegandosi al portale del Comune di Castelvetrano e selezionando,
all'interno della sezione "Siti Tematici", il link dedicato "Diretta streaming del Consiglio
Comunale".