Castelvetrano: al via le dirette streaming delle sedute consiliari

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-29

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano: al via le dirette streaming delle sedute consiliari

A partire dalla seduta del Consiglio Comunale di Castelvetrano convocata per venerdi 30 gennaio 2026 alle ore 18:00, sarà attivo
il servizio di trasmissione in diretta streaming dei lavori d'aula. L'iniziativa nasce dalla ferma volontà d i consentire a ogni cittadino di seguire in tempo reale il dibattito politico e i processi decisionali che riguardano la nostra comunità.

    • Per assistere alla seduta di domani e a quelle successive, i cittadini potranno avvalersi di due canali di
    accesso:

    - Piattaforma YouTube: Cercando il canale ufficiale "Consiglio Comunale Castelvetrano".
    - Sito Istituzionale dell'Ente: Collegandosi al portale del Comune di Castelvetrano e selezionando,
    all'interno della sezione "Siti Tematici", il link dedicato "Diretta streaming del Consiglio
    Comunale". 

