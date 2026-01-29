Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

di: Redazione - del 2026-01-29

Riceviamo e pubblichiamo da alcuni residenti della via Ruggero Settimo angolo con la via IV Aprile il sollecito di intervento per via di un raccordo della fognatura trovato rotto durante i lavori degli operai Enel.

Gli operai dell'Enel hanno trovato in via Ruggero Settimo angolo via IV Aprile il collettore del raccordo della fognatura rotto. Alcuni cittadini si sono lamentati con la ditta che ha risposto che il tubo era già rotto e non è di loro competenza. Preoccupati chiedono un intervento del comune per la riparazione prima che i lavori siano terminati e lo scavo richiuso.