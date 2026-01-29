  • A3 Conad
Consiglio Comunale Castelvetrano in diretta streaming. PD: "Nostra vittoria della trasparenza"

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-29

Il Partito Democratico di Castelvetrano accoglie con grande soddisfazione l'avvio del servizio di diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale, che partirà ufficialmente domani, 30 gennaio.

    • "Per troppo tempo abbiamo assistito - si legge nella nota del Partito Democratico cittadino - a una gestione dei lavori d’aula distante dai cittadini. Come Partito Democratico, abbiamo chiesto a gran voce e in più occasioni l’attivazione di questo strumento, convinti che la democrazia non debba solo essere esercitata, ma debba essere visibile e accessibile a tutti. Finalmente la "Casa dei Cittadini" è aperta a tutti. L’attivazione dello streaming non è solo un aggiornamento tecnologico, ma un atto di trasparenza fondamentale. Da domani, ogni cittadino potrà: Vedere e ascoltare in tempo reale il dibattito politico; Monitorare le scelte che influenzano la vita della nostra comunità; Valutare direttamente l'operato dei propri rappresentanti senza filtri o mediazioni.

    Questa iniziativa rappresenta il coronamento - prosegue la nota - di una battaglia di civiltà che il PD ha portato avanti con costanza. Crediamo fermamente che il controllo civico sia il miglior antidoto al disinteresse per la politica e lo strumento principale per riavvicinare le istituzioni alla gente. La trasparenza non è un optional, ma il pilastro su cui si fonda il rapporto di fiducia tra eletti ed elettori. Finalmente Castelvetrano si allinea agli standard di partecipazione che meritano i suoi cittadini. Invitiamo tutta la cittadinanza a usufruire di questo nuovo strumento, collegandosi ai canali ufficiali a partire dalle ore 18:00 di domani. Il Partito Democratico - conclude la nota - continuerà a vigilare affinché il Consiglio Comunale sia sempre più una "casa di vetro", aperta, onesta e al servizio della città".

