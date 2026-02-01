Folgore, i rossoneri vincono lo scontro diretto contro il CUS scavandolo in classifica

di: Redazione - del 2026-02-01

La Folgore di Scalise espugna il terreno di gioco del CUS Palermo, per l'occasione il comunale di Monreale e per la prima volta in questa stagione abbandona l'ultimo posto in classifica. I rossoneri avevano subito il goal dello svantaggio con Russo nel primo tempo poi la rimonta, con D'Amato, sempre nel primo tempo e con lo stesso D'Amato all'inizio della ripresa.

Vittoria importantissima che proietta adesso la Folgore nella zona playout. Domenica al Paolo Marino giungerà il Montelepre, reduce dal pareggio nell'anticipo contro il Kamarat, squadra che si è rafforzata nel corso del mercato di dicembre. Per i ragazzi di Scalise sarà fondamentale difendere questa posizione che da diritto la possibilità di giocarsi la salvezza negli scontri a fine stagione.