Folgore, i rossoneri vincono lo scontro diretto contro il CUS scavandolo in classifica

di: Redazione - del 2026-02-01

La Folgore di Scalise espugna il terreno di gioco del CUS Palermo, per l'occasione il comunale di Monreale e per la prima volta in questa stagione abbandona l'ultimo posto in classifica. I rossoneri avevano subito il goal dello svantaggio con Russo nel primo tempo poi la rimonta, con D'Amato, sempre nel primo tempo e con lo stesso D'Amato all'inizio della ripresa.

    • Vittoria importantissima che proietta adesso la Folgore nella zona playout. Domenica al Paolo Marino giungerà il Montelepre, reduce dal pareggio nell'anticipo contro il Kamarat, squadra che si è rafforzata nel corso del mercato di dicembre. Per i ragazzi di Scalise sarà fondamentale difendere questa posizione che da diritto la possibilità di giocarsi la salvezza negli scontri a fine stagione. 

