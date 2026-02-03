  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, al Selinus recital a Quattro Mani Anastasia Kenner & Matthieu Idmtal

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-03

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, al Selinus recital a Quattro Mani Anastasia Kenner & Matthieu Idmtal

Un viaggio musicale attraverso tre secoli, dove il pianoforte condiviso si trasforma in un unico organismo sonoro, ricco di colori ed energia. Dalla spiritualità dei Corali di Bach all’eleganza luminosa dell’Andante e Allegro brillante op. 92 di Mendelssohn, fino alle atmosfere intense delle Cuatro Estaciones Porteñas di Piazzolla nell’arrangiamento di Anastasia Kenner, il programma intreccia epoche e linguaggi in un dialogo continuo. Due interpreti, una sola tastiera: la musica respira all’unisono e si accende di sfumature inattese, offrendo un’esperienza di grande complicità sonora.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Un itinerario sonoro che unisce spiritualità, eleganza e passione contemporanea 

    Venerdi 6 febbraio 2026 ore 18:30 Teatro Selinus Castelvetrano
     

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    I più letti

    Castelvetrano, tragedia sfiorata stamattina, auto chiusa nel passaggio a livello. Decisivo intervento di ex vigile del fuoco

    Triscina, in auto senza patente, assicurazione e con droga in tasca. Arrestato un uomo

    Castelvetrano, rubate due auto utilizzate dal personale del distretto sanitario. Indagano i Carabinieri

    Messina Denaro, il sequestro alla sorella e la conferma dei nomi nei pizzini

    Messina Denaro, in carcere il vivandiere Emanuele Bonafede, deve scontare pena per associazione e favoreggiamento