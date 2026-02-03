Castelvetrano, al Selinus recital a Quattro Mani Anastasia Kenner & Matthieu Idmtal

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-03

Un viaggio musicale attraverso tre secoli, dove il pianoforte condiviso si trasforma in un unico organismo sonoro, ricco di colori ed energia. Dalla spiritualità dei Corali di Bach all’eleganza luminosa dell’Andante e Allegro brillante op. 92 di Mendelssohn, fino alle atmosfere intense delle Cuatro Estaciones Porteñas di Piazzolla nell’arrangiamento di Anastasia Kenner, il programma intreccia epoche e linguaggi in un dialogo continuo. Due interpreti, una sola tastiera: la musica respira all’unisono e si accende di sfumature inattese, offrendo un’esperienza di grande complicità sonora.

Un itinerario sonoro che unisce spiritualità, eleganza e passione contemporanea

Venerdi 6 febbraio 2026 ore 18:30 Teatro Selinus Castelvetrano

