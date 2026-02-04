  • A3 Conad
Giovani scommettono sul centro storico di CVetrano e ricercano personale. Venerdì inaugura Babalù

di: Publiredazionale - del 2026-02-04

Immagine articolo: Giovani scommettono sul centro storico di CVetrano e ricercano personale. Venerdì inaugura Babalù

Il Sistema delle Piazze di Castelvetrano si conferma luogo che richiama investimenti da parte dei privati ed in questo contesto proseguono le scommesse di giovani imprenditori locali. Venerdì 6 febbraio, in piazza Cavour, si terrà l’inaugurazione di Babalù – Cocktail & Wine Bar, un nuovo locale dedicato alla mixology e alla cultura del vino, pensato come punto di incontro elegante ma informale per la città.
 
Il locale è di proprietà di Federico Occhipinti, già noto per essere il titolare del Bamboo di Selinunte, realtà apprezzata nel panorama dell’intrattenimento e della ristorazione della costa belicina. Con Babalù, Occhipinti porta la sua esperienza anche a Castelvetrano, puntando su qualità, accoglienza e una proposta contemporanea.

    • Contestuale alla apertura ufficiale del nuovo spazio alla città, Babalù Cocktail & Wine Bar è alla ricerca di personale da inserire in organico con contratto regolare e non stagionale. Le figure ricercate saranno comunicate direttamente in sede; si richiedono serietà, predisposizione al lavoro di squadra e passione per il settore.
     
    Per informazioni sull’inaugurazione o per candidature (rivolte ad entrambi i sessi) è possibile rivolgersi direttamente al locale nei loro profili social o via mail su babalu.cocktail.winebar@gmail.com 

