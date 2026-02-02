Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

di: Redazione - del 2026-02-02

La situazione precaria delle strade di Castelvetrano è al centro dell'attenzione di un nostro lettore che invia alla nostra redazione una nota di disappunto e di invito all'Amministrazione a prendere i dovuti provvedimenti.

"Le ultime piogge hanno ancora di più reso impraticabile la percorribilità del nostro già misero territorio. Ma i nostri politici locali viaggiano in elicottero? Vorrei mi riferiscano quale strada è percorribile a Castelvetrano. Via Selinunte sembra bombardata, via Partanna mi viene da ridere, il basolato a fine corso Vittorio Emanuele da anni dissestato. Per non parlare dei tondini sul selciato contornati di plastica rossa per evidenziare un pericolo si può percorrere la nostra città [diciamo] solo con mezzi fuoristrada. Tempo fa ho letto che era stato affidato il compito delle riparazioni sul selciato stradale ad una ditta, è già scaduto tale contratto? Il Sindaco con i suoi collaboratori farà un rendiconto ai cittadini per tali lavori da mettere in atto. Sono veramente incredulo e amareggiato".