Capitale del mare 2026, Castelvetrano-Selinunte ammessa alla candidatura. L'ok dal Ministero

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-02

Il Ministero della Protezione civile e le Politiche del mare - Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato al Comune di Castelvetrano che il progetto “Castelvetrano–Selinunte. Mare di Civiltà” è stato accolto e dichiarato ammissibile nell’ambito della candidatura al titolo di Capitale Italiana del Mare 2026.

    • Un passaggio ufficiale e significativo che conferma la qualità della proposta progettuale approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 19 gennaio 2026, fortemente voluta dall’Amministrazione guidata dal Sindaco avv. Giovanni Lentini, e costruita su una visione integrata di mare, cultura, sostenibilità, identità e sviluppo.

    Castelvetrano, con Selinunte e il borgo di Marinella, entra così a pieno titolo nel novero delle città ammesse alla selezione nazionale, in una competizione che coinvolge sette realtà siciliane e che mette in palio un finanziamento di 1 milione di euro per la città vincitrice. Un risultato che premia il lavoro amministrativo, la capacità di programmazione e la centralità strategica del nostro territorio nel rapporto tra civiltà del Mediterraneo e futuro sostenibile.

