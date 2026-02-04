Grande Sicilia, Nicola Li Causi augura un buon lavoro alla coordinatrice Passaffiume di Alcamo ma chiarisce: "Segretari eletti dagli iscritti non nominati"

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-04

“Esprimo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Tania Passafiume per l’incarico assunto in rappresentanza di Grande Sicilia ad Alcamo. Come però concordato con i vertici del Partito, tengo a ricordare che i segretari comunali sono eletti da tutti gli iscritti al Partito medesimo, non sono nominati. Piuttosto le nomine sono prerogativa dei Commissari. Confido comunque in una proficua collaborazione e sono certo che, insieme, potremo avviare un percorso costruttivo per consolidare e rafforzare la presenza di Grande Sicilia sul territorio di Alcamo e nella provincia di Trapani”. Lo afferma Nicola Li Causi, co-coordinatore di Grande Sicilia per la provincia di Trapani a seguito della “nomina” di Tania Passafiume a segretaria cittadina del Partito ad Alcamo.