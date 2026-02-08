  • A3 Conad
Folgore, un goal per tempo subito, sconfitta interna con il Montelepre

di: Redazione - del 2026-02-08

Un goal per tempo da parte di un buon Montelepre e la Folgore dopo due vittorie consecutive torna a perdere al Paolo Marino. I rossoneri di Scalise, contro una possibile avversaria nei playout a maggio, incappano in una sconfitta prima del tour de force che li attende, infatti sabato prossimo la Folgore renderà visita ad un Castellammare ferito e poi Sciacca e Kamarat.

    • Sarà fondamentale mantenere i nervi saldi per difendere a spada tratta il penultimo posto. Per la cronaca: i goal del Montelepre sono stati realizzati da Facundo nel primo tempo e da Lo Piccolo, direttamente su calcio di punizione al 93esimo. Per la Folgore nessuna azione degna di nota. 

