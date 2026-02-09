Premio internazionale Solinas, mercoledì al Liceo Classico "G.Pantaleo"

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-09

Mercoledì 11 febbraio 2026 al Liceo Classico “G. Pantaleo”, alle ore 11: celebrazione del 25° anniversario dalla costituzione del movimento per la vita di Castelvetrano e presentazione del 39° premio internazionale “Solinas” dal tema “rifare l’Europa - Un gioco da ragazzi - La rinascita passa dalle idee dei giovani”.

25 anni fa veniva costituito il MPV di Castelvetrano ad opera di molti volontari: medici, docenti e amici desiderosi di riaffermare il valore della vita fin dal concepimento alla morte naturale. Senza il rispetto della vita nessun altro valore può essere difeso. E’ questo il principio che ha connotato l’attività del Movimento in tanti anni con varie iniziative. La più rilevante il Premio Internazionale Solinas al quale hanno partecipato migliaia di studenti, guidati da docenti volontari e che ha visto premiati centinaia di giovani con il viaggio premio a Strasburgo: con accesso al Parlamento Europeo e la presentazione di una mozione e una vacanza formazione denominata Quarenghi.

Gli ultimi premiati per il viaggio a Strasburgo sono stati: Giorgia Cardinale del Liceo Scientifico “Cipolla”, Giulio Francesco Daidone del Liceo Classico “Pantaleo”. Per la vacanza-formativa Quarenghi sono stati premiati: Sofia Chiofalo del Liceo Scientifico “Cipolla”, Gabriele Giambalvo dell’Istituto per Geometri “Accardi” di Campobello di Mazara, Angelo Di Leonardo del Liceo Classico “Pantaleo”.