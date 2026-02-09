  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Pro Loco Selinunte, Filardo: "Rinnovamento attraverso una forte presenza giovanile"

Resta sempre aggiornato

del 2026-02-09

Commenti
Immagine articolo: Pro Loco Selinunte, Filardo: "Rinnovamento attraverso una forte presenza giovanile"

Da ben 76 anni sostiene e valorizza l’immagine di Castelvetrano, della storia, della cultura, delle attività di incoming turistico della Palmosa Civitas. È la Pro Loco Selinunte, un’istituzione che oggi conta decine di soci sostenitori che, assieme al Presidente Pier Vincenzo Filardo ed in sintonia con l’Amministrazione Comunale, promuovono iniziative filantropiche senza scopo di lucro né appartenenza partitica, volte alla valorizzazione ed alla divulgazione delle peculiarità culturali, ambientali e turistiche del territorio.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Oltre alla sua lunga storia, la Pro Loco Selinunte vanta il riconoscimento da parte della Regione Siciliana della qualifica di sportello I.A.T. regionale, svolgendo servizi di informazione ed accoglienza turistica. Il Presidente Filardo, che da ben 12 anni guida la Pro Loco Selinunte, avvicinandosi la fine
    del suo 3o mandato, fa appello ad alcuni soci perché collaborino ad allargare la compagine degli aderenti. L’attenzione è rivolta soprattutto ai giovani castelvetranesi, a cui si chiede una partecipazione attiva nel promuovere progetti di ripresa e di sviluppo della città. Si precisa che la loro adesione sarebbe molto ben accolta e completamente gratuita.

    Oltre alle svolgimento delle sue attività istituzionali, la Pro Loco Selinunte intende, d’ora in poi, proporsi alla Comunità come contenitore e sviluppatore di progettualità, un vero e proprio hub di innovazione. A tal proposito dice il Presidente Filardo: “Una Pro Loco rinnovata ed allargata ad una forte presenza giovanile, potrebbe costituire una risorsa importante in termini di sviluppo di progetti attinenti ad un modello di Città più attraente per gli attuali e per i futuri abitanti, incoraggiando soprattutto la “partecipazione” come elemento essenziale per contribuire alla concreta ripresa di Castelvetrano”.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • L’esperienza e la saggezza dei soci già da tempo attivi sarà utile per seguire percorsi che permettano ai progetti dei giovani soci di raggiungere con la massima celerità ed efficienza i traguardi desiderati.
    La padronanza delle moderne tecnologie, lo spirito d’iniziativa e la capacità di aggregazione dei giovani, sarebbe un complemento indispensabile perché la Pro Loco possa raggiungere il nuovo obiettivo di farsi incubatore e promotore di idee-progetto per lo sviluppo del territorio Selinuntino.

    “La porta della Pro Loco Selinunte è aperta, la partecipazione è indispensabile”. Entro le prossime settimane saranno programmati degli appuntamenti presso la sede o presso altri luoghi pubblici, di cui sarà data per tempo comunicazione attraverso i locali organi di stampa.

    L’ufficio della Pro Loco Selinunte risponde a questi recapiti:
    - Presidente Enzo Filardo 339 5898056
    - E-mail prolocoselinuntecv@gmail.com
    - Uffici Piazza Umberto I° n. 7

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    I più letti

    Castelvetrano, ecstasy, cocaina e crack in crack in casa, arrestati tre stranieri

    Carnevale 2026, polemiche sui social, la replica del Presidente del NOE

    Castelvetrano, chiuderanno le scuole dal 16 al 18 febbraio per disinfestazione e derattizzazione

    Messina Denaro, nella fiction protagonista la squadra che lo ha arrestato, annunciata la seconda stagione

    "Il miracolo di primavera, quando Campobello diventa un cantiere e i cittadini tutti leader". Lettera aperta di Francesco Messina