Pro Loco Selinunte, Filardo: "Rinnovamento attraverso una forte presenza giovanile"

Da ben 76 anni sostiene e valorizza l’immagine di Castelvetrano, della storia, della cultura, delle attività di incoming turistico della Palmosa Civitas. È la Pro Loco Selinunte, un’istituzione che oggi conta decine di soci sostenitori che, assieme al Presidente Pier Vincenzo Filardo ed in sintonia con l’Amministrazione Comunale, promuovono iniziative filantropiche senza scopo di lucro né appartenenza partitica, volte alla valorizzazione ed alla divulgazione delle peculiarità culturali, ambientali e turistiche del territorio.

Oltre alla sua lunga storia, la Pro Loco Selinunte vanta il riconoscimento da parte della Regione Siciliana della qualifica di sportello I.A.T. regionale, svolgendo servizi di informazione ed accoglienza turistica. Il Presidente Filardo, che da ben 12 anni guida la Pro Loco Selinunte, avvicinandosi la fine

del suo 3o mandato, fa appello ad alcuni soci perché collaborino ad allargare la compagine degli aderenti. L’attenzione è rivolta soprattutto ai giovani castelvetranesi, a cui si chiede una partecipazione attiva nel promuovere progetti di ripresa e di sviluppo della città. Si precisa che la loro adesione sarebbe molto ben accolta e completamente gratuita.

Oltre alle svolgimento delle sue attività istituzionali, la Pro Loco Selinunte intende, d’ora in poi, proporsi alla Comunità come contenitore e sviluppatore di progettualità, un vero e proprio hub di innovazione. A tal proposito dice il Presidente Filardo: “Una Pro Loco rinnovata ed allargata ad una forte presenza giovanile, potrebbe costituire una risorsa importante in termini di sviluppo di progetti attinenti ad un modello di Città più attraente per gli attuali e per i futuri abitanti, incoraggiando soprattutto la “partecipazione” come elemento essenziale per contribuire alla concreta ripresa di Castelvetrano”.

L’esperienza e la saggezza dei soci già da tempo attivi sarà utile per seguire percorsi che permettano ai progetti dei giovani soci di raggiungere con la massima celerità ed efficienza i traguardi desiderati.

La padronanza delle moderne tecnologie, lo spirito d’iniziativa e la capacità di aggregazione dei giovani, sarebbe un complemento indispensabile perché la Pro Loco possa raggiungere il nuovo obiettivo di farsi incubatore e promotore di idee-progetto per lo sviluppo del territorio Selinuntino.

“La porta della Pro Loco Selinunte è aperta, la partecipazione è indispensabile”. Entro le prossime settimane saranno programmati degli appuntamenti presso la sede o presso altri luoghi pubblici, di cui sarà data per tempo comunicazione attraverso i locali organi di stampa.

L’ufficio della Pro Loco Selinunte risponde a questi recapiti:

- Presidente Enzo Filardo 339 5898056

- E-mail prolocoselinuntecv@gmail.com

- Uffici Piazza Umberto I° n. 7