Regione, aumentano gli stipendi degli Assessori dei piccoli comuni siciliani

di: Comunicato Stampa - (fonte: GdS.it) - del 2026-02-11

Gli stipendi sono per tutti pari al 45% di quello previsto per il sindaco dei Comuni che contano 10 mila abitanti. In questa fascia unica, secondo un calcolo veloce fatto in aula, rientra più della metà dei comuni siciliani. A seguito di emendamento firmato dai deputati dell’Mpa, la votazione ha permesso di approvare un aumento generalizzato dei compensi ad assessori e presidenti dei consigli dei piccoli Comuni.

    E’ una norma approvata come emendamento a un articolo che in realtà prevedeva l’aumento di stipendio solo per i sindaci dei Comuni medi, che salirebbero fino al livello dei Comuni di fascia superiore. Prima però è stato votato l’emendamento dell’Mpa che allarga in modo enorme le maglie.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca "Mi piace" su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

