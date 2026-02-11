Regione, aumentano gli stipendi degli Assessori dei piccoli comuni siciliani

di: Comunicato Stampa - (fonte: GdS.it) - del 2026-02-11

In pratica, la norma equipara tutti i Comuni che contano da zero fino a 9.999 abitanti a quelli che ne contano, appunto, diecimila. E in questa fascia unica gli stipendi sono per tutti pari al 45% di quello previsto per il sindaco dei Comuni che contano 10 mila abitanti. In questa fascia unica, secondo un calcolo veloce fatto in aula, rientra più della metà dei comuni siciliani.

E’ una norma approvata come emendamento a un articolo che in realtà prevedeva l’aumento di stipendio solo per i sindaci dei Comuni medi, che salirebbero fino al livello dei Comuni di fascia superiore. Prima però è stato votato l’emendamento dell’Mpa che allarga in modo enorme le maglie.