La Gold Gym Accademia avvia il 2026 alla grande, 18 primi posti e 10 secondi

di: Redazione - del 2026-02-05

Il nuovo anno riparte al meglio per la Gold Gym Accademia del combattimento del maestro Giustiniano Antonino, che ha visto i suoi ragazzi gareggiare al Kumit Event Ico lo scorso week end a Catania 34 gli atleti partecipanti, di cui 18 primi posti e 10 secondi, offrendo così la possibilità di accedere alle selezioni internazionali che si terranno nei prossimi mesi.

    • "Orgoglioso come sempre dei miei ragazzi - dichiara il maestro Giustiniano - per l’impegno dimostrato ed i sacrifici fatti ogni giorno insieme alle proprie famiglie,per rendere possibile tutto questo. Ed ora riprendiamo la preparazione in prossimità di questa nuova avventura che ci aspetta;sognando anche il mondiale che si terrà a Parigi".

