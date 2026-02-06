Castelvetrano, chiuderanno le scuole dal 16 al 18 febbraio per disinfestazione e derattizzazione

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-06

Il Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini, ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 6 febbraio 2026 con la quale dispone la chiusura di tutte le scuole pubbliche del territorio comunale nei giorni 16, 17 e 18 febbraio 2026. Il provvedimento, adottato nella qualità di Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, si rende necessario per consentire l’esecuzione di interventi di disinfestazione e derattizzazione negli edifici scolastici, a tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie.

La decisione fa seguito alle richieste formalmente avanzate dai Dirigenti Scolastici degli istituti cittadini, che hanno segnalato sia la necessità di programmare tali interventi, a carico delle rispettive istituzioni scolastiche, sia un incremento delle assenze dovuto alla diffusione dell’epidemia influenzale. È stato inoltre evidenziato come il periodo coincidente con il Carnevale, tradizionalmente caratterizzato da una minore frequenza scolastica, risulti particolarmente idoneo allo svolgimento delle operazioni.

Le scuole interessate dalla chiusura sono: Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo”; Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo”; Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Cipolla – Pantaleo – Gentile”; Istituto Superiore Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno – V. Accardi – V. Titone”.

L’Amministrazione comunale sottolinea che il provvedimento ha carattere precauzionale ed è finalizzato a garantire ambienti salubri per studenti, personale docente e non docente.