Castelvetrano premiata tra i Comuni Ricicloni in Sicilia

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-06

Oggi, a Palermo, Castelvetrano è stata protagonista nel corso della cerimonia di Comuni Ricicloni Sicilia promossa da Legambiente. L’iniziativa si è svolta allo Spazio Mediterraneo dei Cantieri Culturali alla Zisa, dove, nel corso della mattinata, sono stati presentati i dati del Dossier Comuni Ricicloni e premiate le realtà siciliane che si sono distinte per le migliori performance nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e nelle pratiche di economia circolare. A rappresentare la nostra città è stato il Vice Sindaco, ing. Mariano Palermo, che ha ritirato il Premio Comuni Ricicloni Sicilia, riconoscimento che attesta il percorso di miglioramento e l’impegno messo in campo dall’Amministrazione comunale sul fronte ambientale.

    • La cerimonia si è inserita nell’ambito della settima edizione della campagna “Sicilia Munnizza Free”, il progetto di Legambiente finalizzato a liberare la Sicilia dai rifiuti e a favorire il passaggio verso un modello di gestione sostenibile, innovativo e fondato sull’economia circolare. Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni regionali, del mondo associativo e degli enti impegnati nella gestione dei rifiuti, è emerso come anche in Sicilia stia crescendo, anno dopo anno, il numero dei comuni virtuosi capaci di coniugare efficienza dei servizi, tutela ambientale e responsabilità collettiva.

    Il riconoscimento ottenuto da Castelvetrano conferma la validità del lavoro svolto e rafforza il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale in direzione di una città sempre più attenta all’ambiente e alla qualità della vita.

