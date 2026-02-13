  • A3 dottor Gianni catalanotto
San Valentino in parrocchia a Castelvetrano, una festa che torna più grande e più bella

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-13

Immagine articolo: San Valentino in parrocchia a Castelvetrano, una festa che torna più grande e più bella

Dopo il successo dell'anno scorso, la parrocchia di Santa Lucia di Castelvetrano ripropone la festa di San Valentino, che quest'anno sarà ancora più partecipata. La serata, che si terrà il 14 febbraio, iniziera' con la Santa messa e la benudiza tutte le coppie presenti per poi priseguire con una cena. Sarà un mix di amore, musica e Carnevale, con una festa di ballo in maschera aperta a tutti.

    • Il ringraziamento principale va al nostro parroco, fra Giuseppe, che apre sempre la chiesa a queste occasioni di convivialità e di incontro, creando un clima di accoglienza e di gioia per tutti. Un ringraziamento speciale va ai commercianti di Castelvetrano, che hanno dimostrato la loro solidarietà offrendo parte della cena che verrà offerta ai partecipanti. La comunità parrocchiale è grata anche agli operatori pastorali che si sono impegnati nella realizzazione di questo evento, che ha come scopo la raccolta di fondi per scopi di beneficenza e la riunione delle famiglie.

    "La comunità è una famiglia che lavora per le famiglie", ha detto il nostro vescovo Angelo Giurganella, e questo evento è un esempio di come la parrocchia si impegni a creare legami e a rafforzare i rapporti tra le persone.

    • Per rendere ancora più speciale la serata, è stato allestito un angolo fotografico realizzato da una nostra parrocchiana, dove i partecipanti potranno fare delle foto ricordo della serata e conservare un bel ricordo di questa festa.

    Un ringraziamento particolare va a Fra' Martino, amato confratello, che purtroppo non può essere con noi stasera a causa di motivi di salute. La sua assenza si fa sentire, ma sappiamo che è con noi in spirito, partecipando alla gioia e alla festa con il suo cuore pieno di amore. Fra' Martino ha coordinato il lavoro di tutti noi operatori pastorali, mettendo a disposizione la sua esperienza di ex cuoco per realizzare i piatti che saranno serviti stasera. Grazie, Fra' Martino, per il tuo impegno e la tua dedizione!

    A animare la serata saranno i Colibrì, il gruppo giovani della parrocchia, che ogni anno si impegnano a creare momenti di festa e di divertimento per la comunità. 

