  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

L'artista castelvetranese Calogero Risalvato consegna opera 3D a Javier Zanetti

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-02-11

Commenti
Immagine articolo: L'artista castelvetranese Calogero Risalvato consegna opera 3D a Javier Zanetti

Emozionante incontro che ha visto protagonisti l'artista castelvetranese Calogero Risalvato ed il campione dell'Inter Javier Zanetti presso il locale dell'ex capitano nerazzurro El Patio del Gaucho. Su commissione di una dirigente dell'Inter femminile, l'artista castelvetranese ha realizzato un quadro tridimensionale raffigurante la vittoria della Champions nel 2010 ed un piccolo Javier sulle spalle del padre.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Nell'opera primeggia la scritta della Fondazione P.U.P.I. Il nome P.U.P.I. deriva sia dal soprannome calcistico di Zanetti, appunto el Pupi, ma è anche un acronimo che significa Por un piberío integrado, cioè Per un'infanzia integrata. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    I più letti

    Castelvetrano, auto si ribalta sulla SS115 per Campobello. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale

    Processo a carico di 12 medici di Castelvetrano, entra nel vivo il procedimento per la morte di un insegnante

    Campobello, quattro persone denunciate per furto di energia elettrica

    (VIDEO) Castelvetrano, la storia del Circolo della Gioventù in quattro video. Nel secondo "Dalla Grande Guerra 1915 - 1918 agli anni Settanta del secolo scorso"

    Donna scortata dai carabinieri in ospedale partorisce in auto