L'artista castelvetranese Calogero Risalvato consegna opera 3D a Javier Zanetti
di: Redazione - del 2026-02-11
Emozionante incontro che ha visto protagonisti l'artista castelvetranese Calogero Risalvato ed il campione dell'Inter Javier Zanetti presso il locale dell'ex capitano nerazzurro El Patio del Gaucho. Su commissione di una dirigente dell'Inter femminile, l'artista castelvetranese ha realizzato un quadro tridimensionale raffigurante la vittoria della Champions nel 2010 ed un piccolo Javier sulle spalle del padre.
Nell'opera primeggia la scritta della Fondazione P.U.P.I. Il nome P.U.P.I. deriva sia dal soprannome calcistico di Zanetti, appunto el Pupi, ma è anche un acronimo che significa Por un piberío integrado, cioè Per un'infanzia integrata.