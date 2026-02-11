Presentato alla BIT l’Archeopass Selinunte - Segesta - Gibellina

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-11

Presentato alla BIT l’Archeopass Segesta–Selinunte–Gibellina: "tra i templi nel cuore del Mediterraneo nasce il biglietto itinerante". Dal mondo antico al contemporaneo, con sconti e agevolazioni ai musei di Gibellina, Capitale 2026 dell’Arte. Un nuovo strumento per mettere in rete patrimonio, territori e comunità, costruendo un’esperienza integrata tra archeologia e contemporaneo.

Alla presentazione hanno partecipato: Luigi Biondo, Direttore del Parco Archeologico di Segesta - Sito Istituzionale - Beni Culturali, Felice Crescente, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria e Letizia Casuccio, Direttrice Generale di CoopCulture.

"L’Archeopass non è solo un biglietto, ma una piattaforma di cooperazione culturale che permette di far dialogare i luoghi in modo stabile e continuativo” come riferisce Letizia Casuccio, Direttrice Generale CoopCulture.

Biglietto unico e più conveniente. Nella rete presentata alla BIT non si ha notizia di itinerari di Castelvetrano e del suo Museo.