Avvisi pagamento IMU errati, la nota del Sindaco Lentini

di: Redazione - del 2026-02-12

A causa di un disguido tecnico riconducibile al sistema informatico in uso presso l’Ufficio Tributi, sono stati erroneamente recapitati ad alcuni cittadini avvisi di pagamento IMU relativi all’abitazione principale. Nella giornata odierna, attraverso la pagina social, l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha tenuto a precisare:

"Che tali richieste sono frutto di un mero errore del software e non devono essere prese in considerazione, in quanto prive di validità. Gli uffici competenti hanno già provveduto ad avviare le necessarie verifiche e gli interventi correttivi per evitare il ripetersi dell’anomalia. Ci scusiamo per il disagio arrecato e ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione. Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico".