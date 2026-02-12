S. Ninfa, Officina 13 lancia l’aperitivo siciliano con prodotti d’eccellenza a KM0. Francesca e Sandro: “Valorizziamo la nostra terra"

di: Publiredazionale - del 2026-02-12

Coppia nella vita, giovani imprenditori che amano la propria terra e con l’obiettivo di valorizzare i prodotti a km 0 per accontentare tutti i propri clienti compreso i celiaci e gli intolleranti al lattosio puntando su ricercati cocktail alcolici e analcolici e vini del territorio.

Stiamo parlando di Francesca Lodato di Santa Ninfa con diversi anni di esperienza nel settore ristorazione, caffetteria, gelateria e di Sandro Formoso di Sciacca. Insieme hanno avviato lo scorso Dicembre a Santa Ninfa la loro scommessa imprenditoriale inaugurando il lounge bar “Officina 13” dove Sandro, con un curriculum importante nel settore degli Hotel in Sardegna e Val D’Aosta e una specializzazione da barman grazie a importanti corsi di american bar, ha la possibilità di creare cocktail che sono opere d’arte belle a vedersi e con gusti unici e raffinati.

Come mai la scelta di investire a Santa Ninfa?

"Abbiamo deciso di investire a Santa Ninfa perché pensiamo che, nonostante sia un piccolo centro abitato, abbia un gran potenziale".

State puntando su vini a KM0 e prodotti del territorio per il vostro aperitivo siciliano. Come mai?

"In Sicilia abbiamo tantissime eccellenze che, dal nostro punto di vista, sono poco valorizzate a livello territoriale. Santa Ninfa ha tante di queste eccellenze, dai vini, ai formaggi, ai salumi, all’olio, su cui noi abbiamo deciso di puntare e renderle protagoniste nel nostro bar e del nostro aperitivo".

Quali formule avete di aperitivo?

"Tagliere di salumi e formaggi e drink € 9.90 a persona, oppure tagliere di salumi e formaggi e vino o cocktail analcolico € 8.90 a persona o ancora tagliere di salumi e formaggi e birra piccola € 7.50 a persona".

Anche il vino e il formaggio sono del territorio?

"Il vino ha radici del territorio Santa Ninfese, nella nostra bottiglieria troverete vini della Azienda Agricola Ferreri e Bianco e della Cantina Funaro. Abbiamo voluto promuovere i salumi e i formaggi del territorio e anche sul vino la scelta è ricaduta sulle perle di questo paese".

Da voi è possibile provare dei ricercati e delicati cocktail anche analcolici frutto di una vera e propria arte grazie all’arte di Sandro.

"Esatto. Quando abbiamo deciso di aprire il bar, oltre alla colazione alternativa, abbiamo pensato di inserire l’aperitivo ed i cocktail, pensando anche a chi non beve alcolici, fra le nostre proposte si troveranno i cocktail analcolici che sono stati stati creati da noi sia da zero che prendendo spunto dai grandi classici, cercando di replicare il gusto del cocktail alcolico.

Nel nostro menù infatti troverete una parte dedicata a dei cocktail creati da noi, chiamata “Officina 13 Edizione Zero”, perché i cocktail verranno cambiati a cadenza periodica, per far assaporare nuovi cocktail e nuovi sapori".

La scelta del nome a cosa è dovuto?

"Il nome Officina 13 è nato perché il bar si trova in una zona artigianale quindi circondato da varie officine e prendendo spunto da ciò abbiamo creato la nostra officina; il numero 13 suggerisce la cultura inglese che in coppia porti fortuna".

Dove vi trovate e come vi possono contattare?

"In Piazza Giovanni Paolo II a Santa Ninfa nella zona commerciale.Per info possono chiamarci al 351-4568033".

Giornate di apertura e chiusura?

"Siamo aperti dal lunedi al venerdi dalle 7.30 alle 21.00. Sabato riposiamo. Domenica siamo aperti dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00".