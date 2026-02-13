  • A3 Conad
Castelvetrano, i maestri della pasticceria Siciliana all'Alberghiero "Virgilio Titone"

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-13

Immagine articolo: Castelvetrano, i maestri della pasticceria Siciliana all'Alberghiero "Virgilio Titone"

Il gotha dell’antica e pregevole arte pasticciera siciliana all’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano, venerdì 20 febbraio prossimo. L’iniziativa promossa dell’ANCRI (Associazione Nazionale Cavalieri al merito della Repubblica Italiana) e dall’ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) con il patrocinio del Comune di Castelvetrano tende a rendere merito con i maestri dell’attività dolciaria , alla prestigiosa storia, all’ineguagliabile bontà, all’immenso assortimento, all’eccellente estetica di quasi tutti i dolci siciliani.

    • Per rappresentarne l’alta qualità ci saranno maestri pasticcieri che rappresentano tutto il territorio siciliano. Per onorare “I meriti della straordinaria arte pasticciera siciliana” hanno dato la loro disponibilità il cavaliere Nicola Fiasconaro, ritenuto il principe del panettone siciliano; lo chef prof. Michele Ciaccio, che rappresenterà i dolci della Valle del Belice; la Stella al merito del lavoro, Lillo Defraia, pasticciere di Caltanissetta che presenterà il cannolo, le cui origini sono state in terra nissena; Peppe Lamia, maestro pasticciere mazarese che presenterà il “muccuneddu” dolce tipico mazarese; lo chef Mario Puccio che con la sua maestria dolciaria presenterà la regina dei dolci siciliani: la cassata; Rosario Seidita, presidente regionale della Federazione Italiana Cuochi, il prof. Chef. Giovanni Montemaggiore, presidente regionale dei Discepoli di Escoffier, lo chef Francesco Bonomo, campione del mondo di cous cous.

    L’evento avrà la gentile presenza di Sua Eccellenza Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara, della Dirigente scolastica professoressa Maria Luisa Simanella, del sindaco di Castelvetrano avv. Giovanni Lentini, del Presidente del Libero Consorzio Comuni di Trapani dott. Salvatore Quinci, e gli interventi del Generale Cavaliere Renato Giovannelli, delegato ANCRI in Sicilia, del Generale Cavaliere Umberto Rocco e del prof. Cavaliere Attilio L. Vinci, delegato ANCRI per i rapporti con le Istituzioni, che presenterà e coordinerà.

