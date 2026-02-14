  • A3 Conad
Marinella, finanziamento da 269 Mila Euro del Flag per migliorare condizioni di sbarco del porto

del 2026-02-14

Commenti
Immagine articolo: Marinella, finanziamento da 269 Mila Euro del Flag per migliorare condizioni di sbarco del porto

 Il Comune di Castelvetrano ottiene un importante finanziamento regionale per la riqualificazione del porto di Marinella di Selinunte. L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca Mediterranea – ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dall’Amministrazione comunale, assegnando la somma di € 269.382,24 per la riqualificazione e il miglioramento dei luoghi e delle condizioni di sbarco del porto.

    • L’intervento si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione del waterfront di Marinella, già avviata con un primo stralcio finanziato con € 150.000,00 attraverso i fondi del FLAG “Il Sole e Azzurro” tra Selinunte, Sciacca e Vigata, che ha interessato l’area dove in passato sorgeva il distributore di carburante. Con questo secondo finanziamento si compie un ulteriore passo avanti, intervenendo in maniera organica sull’area della banchina e sulla scalinata di accesso dalla via De Cantone, oggi caratterizzate da degrado, carenza di illuminazione e mancanza di servizi adeguati a supporto dell’attività della pesca.

    Il progetto prevede il recupero dell’immobile esistente, la riqualificazione della scalinata e la sistemazione dell’area circostante per organizzare in modo funzionale e sicuro il luogo di sbarco del pescato, garantendo adeguate condizioni igienico-sanitarie e dotazioni idonee alla conservazione dei prodotti ittici. Saranno migliorati gli impianti di illuminazione, effettuate opere di manutenzione e riordino urbano, installati arredi e sistemate aree a verde, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e piena fruibilità a uno spazio strategico per l’economia locale.

    • Oggi le operazioni di sbarco e vendita avvengono in modo disorganico; con l’intervento previsto i pescatori potranno approdare direttamente in un’area attrezzata, depositare il pescato in ambiente protetto e trasferirlo nella vicina zona di vendita in condizioni di maggiore sicurezza e qualità.  I progetti sono stati seguiti dall’assessore ai Lavori Pubblici Davide Brillo, con l’ausilio e la professionalità di progettazione dell’esperta Lina Stabile, a conferma di un lavoro sinergico tra indirizzo politico e competenze tecniche che ha consentito di intercettare risorse fondamentali per il territorio.

    Si tratta di un investimento che rafforza concretamente il comparto della piccola pesca, valorizza la tradizione marinara e migliora l’immagine complessiva del porto, coniugando sviluppo economico, tutela ambientale e rigenerazione urbana. Un risultato significativo per Castelvetrano, che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso infrastrutture strategiche capaci di generare competitività, attrattività e nuove opportunità per la comunità.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca "Mi piace" su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

