Castelvetrano piange la scomparsa di Gianni Di Benedetto, l'imprenditore "visionario" dell'outlet

Imprenditore con la visione al futuro, Gianni Di Benedetto, 83 anni è scomparso oggi dopo una lunga malattia. Di Benedetto conosciuto come il "Capitano" ha aperto uno dei primi store di abbigliamento ed accessori con le grandi marchi a prezzi accessibili a tutti. Il suo negozio divenne in poco tempo e molti anni un punto di riferimenti per gli acquisti di clienti provenienti anche paesi limitrofi.

I funerali si terranno domani martedì 17 febbraio alle ore 16.30 presso la Chiesa di San Francesco di Paola.

Alla famiglia Di Benedetto le condoglianze della redazione di CastelvetranoNews.it