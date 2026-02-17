Castelvetrano, stasera l'abbruciatina di Lu Nannu e la Nanna. Segui la diretta sul sito CNews.it e su Facebook

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-17

Oggi, Martedì Grasso, si celebra la giornata più importante del nostro Carnevale tradizionale. Si perpetua l’antico rito che da sempre appassiona la comunità e rappresenta la nostra identità: la lettura del Testamento di “Lu Nannu” e la bruciatina di “Lu Nannu e la Nanna”, momento conclusivo che segna simbolicamente la fine del Carnevale.

Il programma prenderà avvio alle 16:30 con la sfilata dei bellissimi carri allegorici in movimento per le vie del centro storico. Mentre nel Sistema delle Piazze ci sarà carnevale dei bambini con animaIone e tanta musica. Nel sistema delle piazze si terranno anche le esibizioni delle rappresentanze delle scolaresche della città e delle scuole di ballo, arricchendo il pomeriggio con musica, coreografie e allegria.

La redazione di CNews.it seguirà l'evento in diretta sulla nostra pagina Facebook