Folgore, rossoneri sconfitti 3-0 nell'anticipo a Castellammare

di: Redazione - del 2026-02-14

Immagine articolo: Folgore, rossoneri sconfitti 3-0 nell'anticipo a Castellammare

La Folgore torna da Castellammare con un pesante 3-0 in virtù delle marcature realizzate da Adamo, autore di una doppietta e Musso. Gara senza storia con i locali che hanno chiuso la prima frazione sul doppio vantaggio in virtù dell'eurogoal in rovesciata di Adamo e del raddoppio di Musso. Sul finire del primo tempo l'unica occasione da rete dei rossoneri con Vianson che da buon distanza impensierisce il portiere Di Paola.

    • Nella ripresa, la musica non cambia, i rossoneri tentano una timida reazione ma i locali, allenati da Mione in una delle sortite offensive chiudono i conti con Adamo. Per il Castellammare anche un palo colpito nel primo tempo ed una traversa nella ripresa. Domenica prossima al Paolo Marino, l'atteso scontro con l'Unitas Sciacca. 

