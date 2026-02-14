Folgore, rossoneri sconfitti 3-0 nell'anticipo a Castellammare

di: Redazione - del 2026-02-14

La Folgore torna da Castellammare con un pesante 3-0 in virtù delle marcature realizzate da Adamo, autore di una doppietta e Musso. Gara senza storia con i locali che hanno chiuso la prima frazione sul doppio vantaggio in virtù dell'eurogoal in rovesciata di Adamo e del raddoppio di Musso. Sul finire del primo tempo l'unica occasione da rete dei rossoneri con Vianson che da buon distanza impensierisce il portiere Di Paola.

Nella ripresa, la musica non cambia, i rossoneri tentano una timida reazione ma i locali, allenati da Mione in una delle sortite offensive chiudono i conti con Adamo. Per il Castellammare anche un palo colpito nel primo tempo ed una traversa nella ripresa. Domenica prossima al Paolo Marino, l'atteso scontro con l'Unitas Sciacca.