Formazione ITS, impresa e territorio, presso la Olive di Sicilia di Castelvetrano il modello che lega competenze e occupazione

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-16

Nella cornice operosa e simbolica dell’azienda Impresa Olive di Sicilia Castelvetrano Soc. Agr. SRL, si è svolta la tavola rotonda “Formazione specializzata rivolta ai giovani del territorio”, un appuntamento che ha acceso i riflettori su una delle sfide più decisive per il futuro del Trapanese: la costruzione di percorsi formativi realmente capaci di generare competenze, lavoro e sviluppo locale.

    • L’incontro, magistralmente organizzato e coordinato dallo staff di Castelvetranonews.it (cnews.it), diretto da Elio Indelicato, e condotto da Filippo Siragusa, ha riunito imprenditori, formatori ed esperti attorno a un tema chiave: come misurare la qualità di un percorso di studi e renderlo coerente con le esigenze reali del tessuto produttivo.

    Durante il confronto è emersa con forza la necessità di una comunità educante coesa, capace di dialogare e di valutare in modo concreto l’efficacia della formazione. Indicatori come il numero dei partecipanti, dei diplomati, la percentuale di inserimento lavorativo coerente con il percorso svolto e, soprattutto, l’interesse delle imprese ad assumere figure formate diventano strumenti essenziali per certificare il valore di un’offerta educativa.

    • Una risposta tangibile a queste esigenze arriva dall’esperienza di collaborazione tra la Fondazione ITS ACADEMY “Emporium del Golfo”, presieduta da Enzo Giuseppe Munna, e l’azienda ospitante Olive di Sicilia Castelvetrano Soc. Agr. SRL, guidata dall’amministratore Virgilio Asaro. Una sinergia che va oltre la teoria e si traduce in un percorso formativo costruito su misura delle reali esigenze aziendali.

    Il cuore dell’accordo è la pianificazione di un iter di studi strettamente connesso alla complessa e articolata filiera dell’olivicoltura: dalla raccolta in campo al conferimento, dalla lavorazione allo smistamento, fino al confezionamento e alla commercializzazione nei mercati italiani, europei ed extra UE. Un esempio concreto di come formazione e impresa possano crescere insieme, alimentandosi reciprocamente.

    Il percorso proposto al territorio è il corso ITS “Trasparenza e sicurezza nella catena agroalimentare”, pensato per formare tecnici superiori in grado di garantire qualità, tracciabilità e sicurezza lungo l’intera filiera produttiva. Il programma integra studio delle normative, tecnologie avanzate – inclusi i sistemi di tracciabilità e blockchain – gestione del rischio alimentare, auditing, certificazioni e responsabilità sociale, con un forte accento sull’esperienza pratica grazie a 800 ore di stage in azienda.

    I diplomati saranno pronti a ricoprire ruoli chiave come responsabili qualità, ispettori alimentari, esperti in sicurezza e consulenti di filiera, rispondendo a un fabbisogno professionale sempre più centrale in un mercato globale attento alla trasparenza e alla sostenibilità.

    A chiudere la tavola rotonda, una riflessione condivisa: credere con decisione in iniziative di questo tipo significa generare un effetto moltiplicatore sul territorio. Un volano virtuoso capace di far crescere non solo singole imprese o percorsi formativi, ma intere comunità, trasformandole in modelli di riferimento replicabili anche in altri contesti. In un tempo di grandi trasformazioni, la formazione che nasce dal territorio e dialoga con l’impresa si conferma una delle leve più solide per costruire futuro.

