  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-02-16

Commenti
Immagine articolo: Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione in merito ad una situazione di pericolo piuttosto elevata specialmente in condizioni di meteo critiche.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Nella strada che collega Castelvetrano a Campobello, subito dopo il passaggio a livello direzione ex Mocar, sono presenti alcuni alberi di eucalipto i cui rami occupano l’intera carreggiata, da un lato all’altro. In condizioni di maltempo, tali rami potrebbero spezzarsi e arrecare gravi danni a chi transita, con il rischio che possano verificarsi conseguenze anche molto gravi".

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    I più letti

    Castelvetrano, registrata scossa di terremoto questa sera

    Messina Denaro, rinviata a giudizio la "Prof-amante". Per il GUP avrebbe favorito la latitanza

    Castelvetrano piange la scomparsa di Gianni Di Benedetto, l'imprenditore "visionario" dell'outlet

    Santa Ninfa, scontro fra due auto, sul posto i Carabinieri

    Party di Carnevale non autorizzato, scattano sei denunce

    Lube store p1 dal 7 ottobre