Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"
di: Redazione - del 2026-02-16
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione in merito ad una situazione di pericolo piuttosto elevata specialmente in condizioni di meteo critiche.
"Nella strada che collega Castelvetrano a Campobello, subito dopo il passaggio a livello direzione ex Mocar, sono presenti alcuni alberi di eucalipto i cui rami occupano l’intera carreggiata, da un lato all’altro. In condizioni di maltempo, tali rami potrebbero spezzarsi e arrecare gravi danni a chi transita, con il rischio che possano verificarsi conseguenze anche molto gravi".