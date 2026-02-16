  • A3 Conad
Castelvetrano, consegnati a Niscemi beni di prima necessità

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-16

Commenti
Venerdì scorso una delegazione di Opera Elim Italia, guidata da Tommaso Pipitone, si è recata a Niscemi per portare un aiuto concreto alla comunità colpita dalla recente emergenza. Sono stati consegnati viveri, prodotti per l’igiene e beni di prima necessità, raccolti con spirito di servizio e con quella sensibilità che da sempre contraddistingue l’associazione nel sostegno alle fasce più fragili.

    • L’iniziativa è stata condivisa con l’Amministrazione comunale di Castelvetrano. Il Sindaco Giovanni Lentini ha fatto pervenire al Sindaco di Niscemi, Massimiliano Valentino Conti, una lettera ufficiale di vicinanza a nome dell’intera comunità castellvetranese, esprimendo solidarietà per il dramma che la città sta vivendo. A Tommaso Pipitone e a tutta Opera Elim va il nostro ringraziamento sincero. Perché la solidarietà non si proclama, si pratica. Nei prossimi giorni l’associazione conta di organizzare un nuovo convoglio di aiuti: ne daremo tempestiva comunicazione attraverso i canali social, affinché chiunque voglia contribuire possa farlo.

