Castelvetrano, erogazione idrica torna alla normalità. Amministrazione invita a cautela senza sprechi

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-16

A seguito del ripristino di un pozzo di captazione di acqua potabile, si comunica che l’erogazione idrica torna alla normalità. Tutto ciò si sta realizzando nonostante la riduzione dei 30 litri al secondo da parte di Siciliacque, tolti da oltre due mesi a causa della crisi idrica regionale. Considerato che il sistema è ancora in equilibrio precario in attesa del ripristino del secondo pozzo nei prossimi giorni, l’erogazione sarà garantita sia la mattina che nel pomeriggio, con una riduzione di qualche minuto rispetto agli orari ordinari.

L’amministrazione comunale, gli uffici e tutto il personale della V Direzione, guidata dall’arch. Vincenzo Caime e al monitoraggio costante dell’ass. Davide Brillo, stanno lavorando affinché, attraverso il ripristino anche dell’ulteriore pozzo, la città possa gestirsi in maniera autonoma, almeno durante il periodo invernale. Si invita la cittadinanza a fare un uso responsabile e attento dell’acqua, evitando sprechi e adottando comportamenti improntati alla massima cautela, fino al completo ripristino della piena funzionalità del sistema.