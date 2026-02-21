La coalizione “Rinascita Campobellese” ufficializza Daniele Mangiaracina come candidato a Sindaco

del 2026-02-21

La coalizione “Rinascita Campobellese” ha ufficializzato la candidatura di Daniele Mangiaracina alla carica di sindaco di Campobello di Mazara in vista delle prossime elezioni amministrative.

La decisione è stata assunta all’unanimità nel corso di un’assemblea plenaria che ha riunito le forze politiche e civiche aderenti al progetto. Nel documento approvato, la coalizione evidenzia la fase complessa che il territorio sta attraversando sotto il profilo amministrativo, economico e sociale, sottolineando la necessità di un progetto politico unitario fondato su competenza, trasparenza e partecipazione. Secondo “Rinascita Campobellese”, Mangiaracina rappresenta una figura autorevole, con esperienza amministrativa e conoscenza del territorio, capace di unire le diverse sensibilità politiche e civiche attorno a un programma condiviso.

Tra i punti cardine indicati figurano il rilancio dell’azione amministrativa, la ricostruzione del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, la valorizzazione delle competenze locali e una programmazione strategica orientata allo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale. Con questa designazione, la coalizione avvia ufficialmente il proprio percorso elettorale, dichiarando l’obiettivo di offrire un’alternativa credibile e aprire una nuova fase amministrativa per la comunità campobellese.