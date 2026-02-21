  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

La coalizione “Rinascita Campobellese” ufficializza Daniele Mangiaracina come candidato a Sindaco

Resta sempre aggiornato

del 2026-02-21

Commenti
Immagine articolo: La coalizione “Rinascita Campobellese” ufficializza Daniele Mangiaracina come candidato a Sindaco

La coalizione “Rinascita Campobellese” ha ufficializzato la candidatura di Daniele Mangiaracina alla carica di sindaco di Campobello di Mazara in vista delle prossime elezioni amministrative.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    •  La decisione è stata assunta all’unanimità nel corso di un’assemblea plenaria che ha riunito le forze politiche e civiche aderenti al progetto. Nel documento approvato, la coalizione evidenzia la fase complessa che il territorio sta attraversando sotto il profilo amministrativo, economico e sociale, sottolineando la necessità di un progetto politico unitario fondato su competenza, trasparenza e partecipazione.  Secondo “Rinascita Campobellese”, Mangiaracina rappresenta una figura autorevole, con esperienza amministrativa e conoscenza del territorio, capace di unire le diverse sensibilità politiche e civiche attorno a un programma condiviso.

    Tra i punti cardine indicati figurano il rilancio dell’azione amministrativa, la ricostruzione del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, la valorizzazione delle competenze locali e una programmazione strategica orientata allo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale.  Con questa designazione, la coalizione avvia ufficialmente il proprio percorso elettorale, dichiarando l’obiettivo di offrire un’alternativa credibile e aprire una nuova fase amministrativa per la comunità campobellese.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    I più letti

    Giovane 17enne muore investito da treno tra Campobello e Mazara in direzione CVetrano

    Castelvetrano piange la scomparsa di Gianni Di Benedetto, l'imprenditore "visionario" dell'outlet

    Castelvetrano, stasera l'abbruciatina di Lu Nannu e la Nanna. Segui la diretta sul sito CNews.it e su Facebook

    Imprenditore castelvetranese assolto dal reato di lesioni aggravate verso l’ex coniuge

    Ex direttrice alle Poste nel trapanese, accusata di maxi truffa ai danni di anziani, sequestro di 800 mila