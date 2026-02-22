  • A3 Conad
Folgore, i giovani di Scalise cercano riscatto contro l'Unitas Sciacca. Giornata rossonera indetta dalla società

di: Redazione - del 2026-02-22

Immagine articolo: Folgore, i giovani di Scalise cercano riscatto contro l'Unitas Sciacca. Giornata rossonera indetta dalla società

La Folgore di Scalise reduce da due sconfitte consecutive affronterà oggi al Paolo Marino, l'Unitas Sciacca che è reduce dall'addio ai sogni di gloria nelle fasi finali della Coppa Italia Dilettanti per via di una pesante sconfitta rimediata al Gurrera mercoledì. Eliminazione in Coppa che porterà i verdenero dell'ex Brucculeri a giocarsi nelle otto giornate restanti la qualificazione ai playoff. L'occasione di ridurre il distacco dal Partinicaudace è ghiotta considerata la sconfitta inattesa nell'anticipo di ieri per opera del Bagheria 90011.

    • Lo Sciacca troverà una Folgore in cerca di riscatto, così come dichiarato dal tecnico rossonero Scalise, ai microfoni della fanpage Folgorino dal 1945 e dal difensore Lippo. Saranno assenti Buba e Ousmane Diallo, in avanti giocherà il rientrante Alima, già titolare a Castellammare. Una gara molto sentita dalla tifoseria rossonera, e pertanto i giovani di Scalise saranno chiamati a disputare una gara alla "garibaldina" per tentare di ottenere anche un punto che consentirebbe alla Folgore di allungare sul CUS Palermo sconfitto per 2-0 nell'anticipo al Franco Lo Monaco dalla Parmonval.

    Per la gara di oggi, fischio d'inizio ore 15, che sarà arbitrata dal Sig. Pietro Francesco Donati di Chiavari, coadiuvato dagli Assistenti Termini e Barone, la società castelvetranese ha indetto la "Giornata Rossonera" con posto unico per uomini e donne al costo di euro 10

