Folgore, i giovani di Scalise cercano riscatto contro l'Unitas Sciacca. Giornata rossonera indetta dalla società

di: Redazione - del 2026-02-22

La Folgore di Scalise reduce da due sconfitte consecutive affronterà oggi al Paolo Marino, l'Unitas Sciacca che è reduce dall'addio ai sogni di gloria nelle fasi finali della Coppa Italia Dilettanti per via di una pesante sconfitta rimediata al Gurrera mercoledì. Eliminazione in Coppa che porterà i verdenero dell'ex Brucculeri a giocarsi nelle otto giornate restanti la qualificazione ai playoff. L'occasione di ridurre il distacco dal Partinicaudace è ghiotta considerata la sconfitta inattesa nell'anticipo di ieri per opera del Bagheria 90011.

Lo Sciacca troverà una Folgore in cerca di riscatto, così come dichiarato dal tecnico rossonero Scalise, ai microfoni della fanpage Folgorino dal 1945 e dal difensore Lippo. Saranno assenti Buba e Ousmane Diallo, in avanti giocherà il rientrante Alima, già titolare a Castellammare. Una gara molto sentita dalla tifoseria rossonera, e pertanto i giovani di Scalise saranno chiamati a disputare una gara alla "garibaldina" per tentare di ottenere anche un punto che consentirebbe alla Folgore di allungare sul CUS Palermo sconfitto per 2-0 nell'anticipo al Franco Lo Monaco dalla Parmonval.

Per la gara di oggi, fischio d'inizio ore 15, che sarà arbitrata dal Sig. Pietro Francesco Donati di Chiavari, coadiuvato dagli Assistenti Termini e Barone, la società castelvetranese ha indetto la "Giornata Rossonera" con posto unico per uomini e donne al costo di euro 10.