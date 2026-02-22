  • A3 dottor Gianni catalanotto
Folgore, Omar Gueye non basta, lo Sciacca con un doppio Pisciotta passa al Marino

di: Redazione - del 2026-02-22

Immagine articolo: Folgore, Omar Gueye non basta, lo Sciacca con un doppio Pisciotta passa al Marino

Folgore e Sciacca danno vita ad un derby agonisticamente valido con due squadre alla ricerca di punti per opposti obiettivi. Alla fine prevalgono i neroverdi saccensi grazie ad una doppietta dell'attaccante partannese Pisciotta che ha sfruttato al meglio due calci d'angolo degli ospiti allenati dall'ex Brucculeri. All'inizio della ripresa era sta la Folgore a trovare il pareggio con Omar Gueye sugli sviluppi sempre di un corner e poi lo stesso dalla distanza ha impegnato il portiere ospite Rizzuto. Al 82º la doccia fredda per i rossoneri con Pisciotta che ha realizzato il goal che ha permesso allo Sciacca di passare a Castelvetrano. I rossoneri di Scalise hanno chiuso la gara in dieci per l'espulsione di Polizzi. Domenica prossima i rossoneri sono attesi dalla proibitiva trasferta di Cammarata. 

