La campionessa Nadia Battocletti trionfa a Selinunte e vince il titolo italiano di corsa campestre

del 2026-02-22

Nadia Battocletti ha conquistato un nuovo titolo italiano di corsa campestre, vincendo il campionato assoluto femminile disputato nel suggestivo scenario del Parco archeologico di Selinunte, tra i templi greci, con la partecipazione di 1.834 atleti di 285 società. La manifestazione ha portato nella borgata marinara migliaia di atleti nel fine settimana.

Nadia Battocletti è una mezzofondista italiana, medaglia d’argento nei 10000 metri piani ai Giochi olimpici di Parigi 2024, vincitrice di due medaglie (un argento e un bronzo) ai Mondiali di Tokyo 2025 e campionessa europea nei 5000 e nei 10000 metri piani agli Europei di Roma 2024.