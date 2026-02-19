  • A3 Conad
Addio a Rosaria Ponzio Priolo, una vita dedicata all'insegnamento con passione e dedizione

di: Redazione - del 2026-02-19

Immagine articolo: Addio a Rosaria Ponzio Priolo, una vita dedicata all'insegnamento con passione e dedizione

Si è spenta ieri all'età di 95 anni la Maestra Rosaria Ponzio Priolo circondata dell'affetto dei suoi cari. Ha dedicato la sua vita all'insegnamento portato avanti con grande passione e rispetto nei confronti della scuola e dei suoi tantissimi alunni ai quali ha lasciato ricordi indelebili frutto della dedizione e della professionalità mostrata nella lunga carriera scolastica. 

    • I funerali saranno celebrati domani 20 febbraio alle ore 15.30 in Chiesa Madre di Castelvetrano.

