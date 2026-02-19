  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Selinunte, cresce l'attesa per la Festa del Cross, attesi quasi duemila atleti

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-19

Commenti
Immagine articolo: Selinunte, cresce l'attesa per la Festa del Cross, attesi quasi duemila atleti

Castelvetrano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’atletica italiana: la Festa del Cross 2026, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Selinunte. Saranno 1.834 atleti, in rappresentanza di 285 società e 21 rappresentative regionali cadetti, a contendersi i titoli dei Campionati Italiani di corsa campestre in un contesto unico, tra i templi millenari affacciati sul mare. A guidare la manifestazione sarà la regina europea del cross, Nadia Battocletti, pronta a inseguire il suo tredicesimo titolo italiano nel cross, il sesto consecutivo tra le assolute.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il programma prevede:

    Sabato: staffette assolute e master, oltre alla sfilata delle rappresentative cadetti alle ore 18.00 in Piazza Carlo D’Aragona a Castelvetrano, sede della cerimonia di apertura;
    Domenica: gare individuali valide per i titoli italiani e di società in tutte le categorie, oltre al Trofeo per Regioni Under 16.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming domenica 22 febbraio dalle ore 9.00 su atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace, con differita televisiva su RaiSport martedì 24 febbraio.

    L’evento è realizzato grazie al contributo dell’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Castelvetrano. L’iniziativa si svolge sotto il coordinamento dell’Assessore allo Sport, Monia Rubbino, che ha seguito le fasi organizzative in sinergia con le istituzioni coinvolte e con gli enti sportivi nazionali e territoriali.

    L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento al Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Felice Crescente, per aver condiviso sin dall’inizio l’iniziativa e per la piena collaborazione istituzionale. Il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, dichiara: «La Festa del Cross rappresenta per Castelvetrano e per Selinunte un momento di straordinaria rilevanza sportiva e istituzionale. Ospitare quasi duemila atleti provenienti da tutta Italia significa affermare il nostro territorio come palcoscenico nazionale di eventi di alto profilo. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana di Atletica Leggera per aver scelto il nostro territorio quale sede di un appuntamento così prestigioso. È un risultato che premia il lavoro sinergico tra Comune, Regione, Libero Consorzio e Direzione del Parco Archeologico. Lo sport, in questo contesto, diventa strumento di promozione, identità e sviluppo economico per l’intera comunità».

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Gianni Di Benedetto, l'imprenditore "visionario" dell'outlet

    Castelvetrano, stasera l'abbruciatina di Lu Nannu e la Nanna. Segui la diretta sul sito CNews.it e su Facebook

    Controlli ai locali notturni in provincia, attività con irregolarità anche a Castelvetrano

    “Lu nannu e la nanna” a Castelvetrano: rito, memoria e identità nel Carnevale siciliano

    Ex direttrice alle Poste nel trapanese, accusata di maxi truffa ai danni di anziani, sequestro di 800 mila