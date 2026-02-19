Selinunte, cresce l'attesa per la Festa del Cross, attesi quasi duemila atleti

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-19

Castelvetrano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’atletica italiana: la Festa del Cross 2026, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Selinunte. Saranno 1.834 atleti, in rappresentanza di 285 società e 21 rappresentative regionali cadetti, a contendersi i titoli dei Campionati Italiani di corsa campestre in un contesto unico, tra i templi millenari affacciati sul mare. A guidare la manifestazione sarà la regina europea del cross, Nadia Battocletti, pronta a inseguire il suo tredicesimo titolo italiano nel cross, il sesto consecutivo tra le assolute.

Il programma prevede:

Sabato: staffette assolute e master, oltre alla sfilata delle rappresentative cadetti alle ore 18.00 in Piazza Carlo D’Aragona a Castelvetrano, sede della cerimonia di apertura;

Domenica: gare individuali valide per i titoli italiani e di società in tutte le categorie, oltre al Trofeo per Regioni Under 16.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming domenica 22 febbraio dalle ore 9.00 su atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace, con differita televisiva su RaiSport martedì 24 febbraio.

L’evento è realizzato grazie al contributo dell’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Castelvetrano. L’iniziativa si svolge sotto il coordinamento dell’Assessore allo Sport, Monia Rubbino, che ha seguito le fasi organizzative in sinergia con le istituzioni coinvolte e con gli enti sportivi nazionali e territoriali.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento al Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Felice Crescente, per aver condiviso sin dall’inizio l’iniziativa e per la piena collaborazione istituzionale. Il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, dichiara: «La Festa del Cross rappresenta per Castelvetrano e per Selinunte un momento di straordinaria rilevanza sportiva e istituzionale. Ospitare quasi duemila atleti provenienti da tutta Italia significa affermare il nostro territorio come palcoscenico nazionale di eventi di alto profilo. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana di Atletica Leggera per aver scelto il nostro territorio quale sede di un appuntamento così prestigioso. È un risultato che premia il lavoro sinergico tra Comune, Regione, Libero Consorzio e Direzione del Parco Archeologico. Lo sport, in questo contesto, diventa strumento di promozione, identità e sviluppo economico per l’intera comunità».