  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Folgore-Sciacca di domani, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Agrigento

Resta sempre aggiornato

del 2026-02-21

Commenti
Immagine articolo: Folgore-Sciacca di domani, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Agrigento

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento in occasione dell'incontro di calcio "Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca" valevole per il Campionato Eccellenza Sicilia – Girone A, in programma domenica 22 febbraio 2026 presso lo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano. Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in considerazione della rivalità tra le due tifoserie, a tutela dell'ordine pubblico.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Continua ad essere una gara sotto la lente di ingrandimento per via dei fatti avvenuti a Castelvetrano dopo la disputa di un Folgore-Sciacca del 22 ottobre 2023. L'aggressione subita da due persone di Castelvetrano che costò il DASPO a cinque ultras saccensi. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    I più letti

    Giovane 17enne muore investito da treno tra Campobello e Mazara in direzione CVetrano

    Castelvetrano piange la scomparsa di Gianni Di Benedetto, l'imprenditore "visionario" dell'outlet

    Castelvetrano, stasera l'abbruciatina di Lu Nannu e la Nanna. Segui la diretta sul sito CNews.it e su Facebook

    Controlli ai locali notturni in provincia, attività con irregolarità anche a Castelvetrano

    Imprenditore castelvetranese assolto dal reato di lesioni aggravate verso l’ex coniuge