Folgore-Sciacca di domani, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Agrigento

del 2026-02-21

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento in occasione dell'incontro di calcio "Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca" valevole per il Campionato Eccellenza Sicilia – Girone A, in programma domenica 22 febbraio 2026 presso lo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano. Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in considerazione della rivalità tra le due tifoserie, a tutela dell'ordine pubblico.

Continua ad essere una gara sotto la lente di ingrandimento per via dei fatti avvenuti a Castelvetrano dopo la disputa di un Folgore-Sciacca del 22 ottobre 2023. L'aggressione subita da due persone di Castelvetrano che costò il DASPO a cinque ultras saccensi.