  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Poggioreale, indetto il Premio Nazionale di Poesia Elimo anche per il 2026

Resta sempre aggiornato

di: Mariano Pace - del 2026-02-25

Commenti
Immagine articolo: Poggioreale, indetto il Premio Nazionale di Poesia Elimo anche per il 2026

Indetto dal Comune di Poggioreale, anche per l’anno 2026, il “Premio Nazionale di Poesia Elimo”. Si articola in due sezioni: ”Poesia in lingua italiana (sezione A) e Poesia in dialetto (sezione B). La finalità del Premio di Poesia è quella di rivitalizzare la “cultura dello scrivere e del comporre” esercitando un’azione dal "basso" volta a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini, realizzando un punto di incontro di “poeti ed estimatori”.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • I soggetti partecipanti potranno concorrere con un massimo di tre poesie per ciascuna sezione scritte in sei copie per ciascuna di esse, mai editate né premiate in altri concorsi, pena l'esclusione dalla selezione. Il candidato qualora sia interessato ad entrambe le sezioni, dovrà presentare le candidature in due plichi, uno relativo alla sezione A – Poesie in italiano e uno per la sezione B poesie in
    dialetto siciliano.

    Le poesie dattiloscritte, composte da non più di 30 versi ciascuna (senza conteggiare il titolo, l’eventuale sottotitolo, dedica, spazi bianchi) dovranno pervenire, entro e non oltre il 3 Luglio 2026 presso il Comune di Poggioreale – Ufficio di Protocollo sito in Via Ximenes 1 – Cap 91020. Anche quest’anno, il Premio di poesia Elimo potrà avvalersi della collaborazione del poeta, critico letterario poggiorealese, professore Calogero Cangelosi. Nella foto in copertina Salvatore Capo, vincitore dell’edizione 2025.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    I più letti

    Giovane 17enne muore investito da treno tra Campobello e Mazara in direzione CVetrano

    “45 minuti da incubo in auto e mia figlia in crisi respiratoria. Inaccettabile CVetrano senza Pediatra. Raccogliamo firme”

    Castelvetrano, scontro fra due auto nella zona commerciale, sul posto i sanitari del 118

    Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    La campionessa Nadia Battocletti trionfa a Selinunte e vince il titolo italiano di corsa campestre

    Clemente 8 marzo 2026 P1