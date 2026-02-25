Poggioreale, indetto il Premio Nazionale di Poesia Elimo anche per il 2026

di: Mariano Pace - del 2026-02-25

Indetto dal Comune di Poggioreale, anche per l’anno 2026, il “Premio Nazionale di Poesia Elimo”. Si articola in due sezioni: ”Poesia in lingua italiana (sezione A) e Poesia in dialetto (sezione B). La finalità del Premio di Poesia è quella di rivitalizzare la “cultura dello scrivere e del comporre” esercitando un’azione dal "basso" volta a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini, realizzando un punto di incontro di “poeti ed estimatori”.

I soggetti partecipanti potranno concorrere con un massimo di tre poesie per ciascuna sezione scritte in sei copie per ciascuna di esse, mai editate né premiate in altri concorsi, pena l'esclusione dalla selezione. Il candidato qualora sia interessato ad entrambe le sezioni, dovrà presentare le candidature in due plichi, uno relativo alla sezione A – Poesie in italiano e uno per la sezione B poesie in

dialetto siciliano.

Le poesie dattiloscritte, composte da non più di 30 versi ciascuna (senza conteggiare il titolo, l’eventuale sottotitolo, dedica, spazi bianchi) dovranno pervenire, entro e non oltre il 3 Luglio 2026 presso il Comune di Poggioreale – Ufficio di Protocollo sito in Via Ximenes 1 – Cap 91020. Anche quest’anno, il Premio di poesia Elimo potrà avvalersi della collaborazione del poeta, critico letterario poggiorealese, professore Calogero Cangelosi. Nella foto in copertina Salvatore Capo, vincitore dell’edizione 2025.