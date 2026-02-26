  • A3 dottor Gianni catalanotto
Visit Belice rafforza la strategia territoriale sul turismo delle radici

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-26

Immagine articolo: Visit Belice rafforza la strategia territoriale sul turismo delle radici

Visit Belice annuncia ufficialmente l’adesione al progetto Italea Card, la carta digitale dedicata al turismo delle radici, strumento nazionale volto a promuovere il ritorno nei luoghi di origine degli italiani residenti all’estero e dei loro discendenti. L’ingresso nella rete Italea Card rappresenta un passaggio strategico nel percorso di strutturazione della destinazione “Valle del Belìce”, fondato su un modello di governance territoriale integrata che coinvolge istituzioni, operatori economici e comunità locali.

    • La Rete per lo Sviluppo Turistico del Belìce, composta da 12 Comuni, costituisce oggi una piattaforma stabile di coordinamento per la promozione unitaria del territorio. Un percorso già avviato con determinazione attraverso azioni congiunte di marketing territoriale, tra cui la partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini, una delle principali fiere internazionali del settore turistico, dove la Valle del Belìce si è presentata come destinazione integrata e competitiva.

    Con l’adesione a Italea Card, Visit Belice consolida un’offerta dedicata al turismo delle radici attraverso: percorsi identitari e genealogici; valorizzazione dei borghi e delle comunità locali; itinerari culturali e archeologici; esperienze enogastronomiche legate alle tradizioni del territorio; servizi coordinati in rete tra pubblico e privato.

    • “L’ingresso nel circuito Italea Card – dichiara Lina Stabile, Direttore di Visit Belice – non rappresenta un’azione isolata, ma si inserisce in una visione strategica di medio-lungo periodo. Il turismo delle radici è un segmento ad alto valore emotivo ed economico, che richiede organizzazione, qualità dell’offerta e capacità di fare sistema. La Valle del Belìce ha tutte le caratteristiche per intercettare questi flussi: identità forte, memoria storica, patrimonio culturale diffuso e una rete istituzionale coesa. Il nostro obiettivo è costruire un modello stabile di governance turistica territoriale capace di generare sviluppo sostenibile e opportunità per le imprese locali.”

    L’iniziativa si inserisce in un quadro di coerenza con le linee strategiche nazionali ed europee in materia di sviluppo turistico sostenibile, digitalizzazione dell’offerta e valorizzazione delle aree interne, rafforzando il posizionamento della Valle del Belìce sui mercati internazionali. Visit Belice continuerà a operare in sinergia con i 12 Comuni della rete, con gli operatori del settore e con gli organismi regionali e nazionali competenti, al fine di consolidare la destinazione Belìce come modello di cooperazione territoriale e innovazione nel turismo delle radici. La Valle del Belìce si propone oggi come destinazione organizzata, identitaria e pronta ad accogliere chi desidera ritrovare le proprie origini.

    Visit Belice rivolge un invito a tutti gli operatori del territorio della Valle del Belìce – strutture ricettive, ristoratori, aziende agricole, produttori, guide turistiche, associazioni culturali e imprese dei servizi – ad aderire alla rete e a candidare le proprie esperienze all’interno del circuito Italea Card.

    Fare rete significa rafforzare l’offerta territoriale, elevare la qualità dei servizi e costruire insieme un modello di sviluppo condiviso, capace di trasformare il turismo delle radici in una concreta opportunità di crescita economica e sociale per l’intera comunità.

    LINK PRIME ESPERIENZE PUBBLICATE MA NE SARANNO ALTRE  :

    1. https://www.italeacard.com/servizio/saperi-sapori-itinerario-di-turismo-delle-radici-ritrovare-la-propria-storia-tra-memoria

    2. https://www.italeacard.com/servizio/pescaturismo-selinunte-radici-mare

    3. https://www.italeacard.com/servizio/trekking-tra-gli-ulivi-radici-memoria

    4. https://www.italeacard.com/servizio/radici-olio-esperienza-tra-gli-ulivi

