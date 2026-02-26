Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

di: Redazione - del 2026-02-26

Numerosi lettori segnalano alla nostra redazione il mancato funzionamento da oltre un mese dell’impianto semaforico di via Cavallaro a Marinella di Selinunte. L’incrocio, come ci fanno i cittadini, presenta un elevato rischio di incidenti soprattutto nel periodo invernale e pertanto per il tramite della nostra redazione si rivolgono all’amministrazione comunale affinché acceleri per quanto possibile il processo di riparazione e messa in funzione dell’impianto semaforico fermo a seguito dell’impatto di un’auto contro lo stesso semaforo.