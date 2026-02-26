Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

di: Redazione - del 2026-02-26

Riceviamo e pubblichiamo una nota da parte di un nostro lettore con la quale esprime il proprio totale disappunto su quanto comunicato dal Sindaco e dell'Amministrazione tutta anche in riferimento ai lavori sul manto stradale realizzati dall'Enel.

"La ditta ha effettuato scavi ma non ha affatto riparato a regola d'arte il manto stradale come dovrebbe. Lo dimostrano i fatti. Invito chi reputato alla vigilanza e controllo di tali lavori a percorrere la piazza Vittorio Alfieri dove si trova la Chiesa dell'Addolorata e dove giunge la piccola e martoriata via Pietro Colletta. Come cittadino sono fortemente deluso ed incredulo".