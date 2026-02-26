  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-02-26

Commenti
Immagine articolo: Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

Riceviamo e pubblichiamo una nota da parte di un nostro lettore con la quale esprime il proprio totale disappunto su quanto comunicato dal Sindaco e dell'Amministrazione tutta anche in riferimento ai lavori sul manto stradale realizzati dall'Enel.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "La ditta ha effettuato scavi ma non ha affatto riparato a regola d'arte il manto stradale come dovrebbe. Lo dimostrano i fatti. Invito chi reputato alla vigilanza e controllo di tali lavori a percorrere la piazza Vittorio Alfieri dove si trova la Chiesa dell'Addolorata e dove giunge la piccola e martoriata via Pietro Colletta. Come cittadino sono fortemente deluso ed incredulo".

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Castelvetrano, scontro fra due auto nella zona commerciale, sul posto i sanitari del 118

    Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    Buche a Castelvetrano, Amministrazione risponde dopo un nostro servizio

    La campionessa Nadia Battocletti trionfa a Selinunte e vince il titolo italiano di corsa campestre

    Calcio Eccellenza, caos a Licata, gara dura solo 45 minuti. Il Città di San Vito: "Minacciati ed aggrediti tecnico ed alcuni calciatori"

    Clemente 8 marzo 2026 P1