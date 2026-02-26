Giochi online, in vigore le nuove licenze italiane per le scommesse 2025–2033

di: Luca Beni - del 2026-02-26

Il Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41 ha avviato un riordino profondo del settore del gioco a distanza in Italia: nuove regole tecniche, requisiti di compliance più stringenti e un nuovo regime concessorio che ridefinisce il perimetro competitivo per i prossimi anni.

La domanda che circola nelle community professionali è semplice e concreta: tale riassetto, con l’eliminazione pratica delle “skin” a favore di grandi hub autorizzati, aumenterà la migrazione dei giocatori, soprattutto quelli professionali, verso i scommesse non AAMS e i siti scommesse non AAMS? La risposta non è banale: dipende da come le nuove regole impattano costi, profondità di mercato, limiti e qualità del servizio. Ma alcune evidenze normative e di mercato già suggeriscono tendenze chiare, soprattutto per chi punta alla sicurezza sui casino non AAMS come alternativa sostenibile e accessibile.

Cosa prevede il riordino: big hub, durata e costo delle concessioni

Il testo del Dlgs ha introdotto un quadro chiaro: le nuove concessioni sono strutturate con requisiti tecnici e patrimoniali più elevati, con una durata standard prevista (9 anni nelle delibere connesse) e una soglia economica rilevante per l’accesso al mercato.

Il contributo una tantum richiesto per ciascuna concessione è stato fissato su livelli significativi (intorno a 7 milioni di euro) e a esso si aggiungono oneri annuali sul GGR e obblighi di investimento in misure di gioco responsabile. Questo modello ha l’effetto politico-economico di ridurre il numero di operatori idonei e di favorire la concentrazione in “big hub” con capacità tecnologica e capitale.

Stop alle skin: un cambio strutturale che riduce la frammentazione

Uno degli effetti più visibili e discussi delle nuove regole è la fine, di fatto, della proliferazione di skin (molti brand operanti sotto la stessa licenza). ADM ha già predisposto atti attuativi e circolari che indirizzano verso l’obbligo di dominio unico e l’eliminazione dei reindirizzamenti tra skin, cambiando il modello commerciale che aveva caratterizzato il mercato italiano negli ultimi 15 anni. Il risultato operativo è chiaro: meno brand separati, più concentrazione del volume su pochi operatori autorizzati.

Che impatto avrà sui giocatori (specialmente i professionisti)?

Per il giocatore professionista la riforma ha due facce. Da un lato, i big hub promettono maggiore infrastruttura, compliance e sicurezza contrattuale: procedure KYC/AML più solide, proof-of-reserve più diffuse e SLA di servizio tecniche che agevolano grossi flussi. Dall’altro, la concentrazione può peggiorare alcune metriche cruciali per chi vive di edge: limiti più stringenti per singolo account, maggiore profilazione e potenziale comportamento “protezione del margine” da parte degli operatori per difendere la redditività del book.

Queste dinamiche spingono alcuni segmenti di utenza avanzata a valutare alternative: i siti scommesse non AAMS spesso offrono limiti più alti o politiche meno aggressive verso giocatori vincenti, mercati secondari più ricchi e in alcuni casi integrazione più fluida di strumenti crypto e liquidity provisioning.

Elementi tecnici che favoriscono (velatamente) i non AAMS

- Limiti operativi e profiling: la concentrazione può portare a politiche uniformi di limitazione. I giocatori professionisti preferiscono diversificare su più operatori per non essere soggetti a una sola politica di risk management.

- Market depth e nicchie: alcune leghe minori e mercati speciali hanno più depth su operatori internazionali; i siti scommesse non AAMS mantengono spesso linee piú granulari.

- Velocità di rilascio prodotto: innovazioni (es. nuovi mercati live, betting exchange integrati, liquidity pools) tendono ad apparire prima in ecosistemi internazionali che non sono vincolati alle stesse tempistiche regolatorie.

- Costo d’ingresso e competitività di prezzo: la barriera economica per entrare nel mercato ADM (contributi e oneri) riduce la concorrenza sui prezzi; dove la competizione è meno compressa i margini per il giocatore migliorano.

Queste variabili non criminalizzano i concessionari italiani, ma spiegano perché un segmento di giocatori continuerà a guardare ai scommesse non AAMS come a un’opzione tecnica, non semplicemente ideologica.

Cosa può fare lo Stato-regolatore per ridurre la fuga verso l’estero?

Se l’obiettivo politico è trattenere i volumi e la base contributiva dentro il perimetro ADM, le misure utili non sono solo punitivo-restrittive ma di competitività strutturale:

- snellire la compliance per modelli tecnologici consolidati (per abbattere costi di go-to-market senza ridurne la tutela);

- introdurre trasparenza sui limiti applicati dagli operatori (reporting degli interventi di risk management) per evitare politiche opache;

- incentivare l’adozione di tecnologie di liquidità (market making, exchange interconnessi) che aumentino la depth domestica;

- prevedere regimi temporanei di sperimentazione per nuovi prodotti (es. micro-market , pool-based betting) con compliance assistita.

Interventi di questo tipo potrebbero ridurre la componente tecnica che oggi spinge alcuni giocatori verso i siti scommesse non AAMS.

Conclusione: la riforma segna la fine delle skin ma non risolve tutte le leve competitive

Il Dlgs n.41/2024 apre una fase di mercato più ordinata, meno frammentata e più facile da sorvegliare. Tuttavia, la scelta tra big hub regolamentati e operatori internazionali non si decide soltanto sulla carta: si gioca sul terreno tecnico dei limiti, della liquidità, della velocità di esecuzione e delle politiche di risk management.